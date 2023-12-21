Haberler Futbol Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de sergiledikleri performansla Avrupa devlerini peşine takan yıldız isimler değerlerine değer katmaya devam ediyor. İşte transfermarkt verilerine göre güncel sıralama...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 16:36
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Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Transfermarkt, Süper Lig'de forma giyen bütün futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Değerlendirme sonucunda birçok futbolcunun piyasa değerinde hareketliliğe neden oldu.

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Bu sezonun ilk güncellemesi geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşmişti.

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Son değerlendirmede futbolcuların yaz transfer dönemindeki durumu belirleyici rol olmuştu.

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Bu değerlendirmede ise özellikle güncel sezonun performans istatistikleri dikkate alındı.

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Rodrigo Becao: 10 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Abdülkerim Bardakcı: 10 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Ziyech: 12 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Pepe: 11 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Livakovic: 12 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Paul Onuachu: 13 milyon Euro


Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Ndombele: 15 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Victor Nelsson: 15 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Lucas Torreira: 16 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Cengiz Ünder: 16 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Davinson Sanchez: 16 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Wilfried Zaha: 17 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Kerem Aktürkoğlu: 17 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Gedson Fernandes: 17 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Fred: 19 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Mauro Icardi: 20 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Szymanski: 20 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Tete: 20 milyon Euro

Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...

Ferdi Kadıoğlu: 20 milyon Euro

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