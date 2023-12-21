Süper Lig'in en değerlisi belli oldu! Sacha Boey, Ferdi Kadıoğlu, Mauro Icardi ve Gedson Fernandes...
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de sergiledikleri performansla Avrupa devlerini peşine takan yıldız isimler değerlerine değer katmaya devam ediyor. İşte transfermarkt verilerine göre güncel sıralama...
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Değerlendirme sonucunda birçok futbolcunun piyasa değerinde hareketliliğe neden oldu.
Bu sezonun ilk güncellemesi geçtiğimiz eylül ayında gerçekleşmişti.
Son değerlendirmede futbolcuların yaz transfer dönemindeki durumu belirleyici rol olmuştu.
Bu değerlendirmede ise özellikle güncel sezonun performans istatistikleri dikkate alındı.
Rodrigo Becao: 10 milyon Euro
Sacha Boey: 22 milyon Euro
DİĞER