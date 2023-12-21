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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '21 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 21 Aralık Perşembe tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 09:21
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00 Samsunspor - Konyaspor (BeINSports 2)

17:00 Ç. Rizespor - Pendikspor (BeINSports 1)

20:00 Beşiktaş - Alanyaspor (BeINSports 1)

20:00 MKE Ankaragücü - Hatayspor (BeINSports 2)

14:00 Boluspor - Manisa FK (TRT Spor)

17:00 Şanlıurfaspor - Çorum FK (TRT Spor)

23:00 C. Palace - Brighton

21:00 Real Betis - Girona

21:00 Cadiz - Real Sociedad

23:30 Mallorca - Osasuna

23:30 Alaves - Real Madrid

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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