BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 21 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
21 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
17:00 Samsunspor - Konyaspor (BeINSports 2)
17:00 Ç. Rizespor - Pendikspor
17:00 Ç. Rizespor - Pendikspor(BeINSports 1)
20:00 Beşiktaş - Alanyaspor (BeINSports 1)
20:00 MKE Ankaragücü - Hatayspor (BeINSports 2)
14:00 Boluspor - Manisa FK (TRT Spor)
17:00 Şanlıurfaspor - Çorum FK
17:00 Şanlıurfaspor - Çorum FK(TRT Spor)
23:00 C. Palace - Brighton
21:00 Real Betis - Girona
21:00 Cadiz - Real Sociedad 23:30 Mallorca - Osasuna 23:30 Alaves - Real Madrid
21:00 Cadiz - Real Sociedad
23:30 Mallorca - Osasuna
23:30 Alaves - Real Madrid
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