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Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 18. hafta maçında Al Hazm ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:01 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 12:31
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Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Hazm ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HAZM - AL AHLİ JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hazm - Al Ahli Jeddah maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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