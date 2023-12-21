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Al Akhdoud - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Ligi 18. hafta maçında Al Akhdoud ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Akhdoud - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:55
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Al Akhdoud - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Akhdoud - Al Shabab maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'inde heyecan sürüyor. Al Akhdoud ile Al Shabab karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Akhdoud - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AKHDOUD - AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Akhdoud - Al Shabab maçı 22 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

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