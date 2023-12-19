Inter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Inter - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Inter ile Bologna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Bologna maçı 20 Aralık Salı günü saat 23:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Inter - Bologna MAÇI CANLI İZLE