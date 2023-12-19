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Barcelona - Almeira maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona ile Almeira karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Barcelona - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:25 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:30
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Barcelona - Almeira maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Barcelona - Almeira maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona ile Almeira karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Almeira maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - ALMEIRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Almeira maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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