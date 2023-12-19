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Atletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletic Bilbao ile Las Palmas karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Atletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:27 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 15:30
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Atletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Atletic Bilbao - Las Palmas maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Atletic Bilbao ile Las Palmas karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletic Bilbao - Las Palmas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETİC BİLBAO - LAS PALMAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletic Bilbao - Las Palmas maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 23:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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