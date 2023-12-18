Haberler Futbol Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Napoli ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Napoli - Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Napoli ile Frosinone kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - FROSİNONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Frosinone maçı 19 Aralık Salı günü saat 23:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

Napoli - Frosinone MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakibi belli oldu! UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sona erdi! Galatasaray'ın rakibi kim oldu? İşte eşleşmeler
Asgari ücrette ikinci toplantı bitti gözler 3. toplantıda! Zam oranı ne kadar olacak? Rakam konuşuldu mu?
Beşiktaş'ta flaş Çalımbay gelişmesi!
G.Saray'ın yeni 10 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?
Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman?
İşte ikinci toplantı sonrası ilk açıklama
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (18 Aralık 2023)
Beylikdüzü'nde elektrik ne zaman gelecek? (18 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları! 15:42
Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! Fenerbahçe'de Kayserispor mesaisi! 15:30
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! 15:12
Napoli - Frosinone maçı ne zaman? Napoli - Frosinone maçı ne zaman? 14:59
Galatasaray'da Karagümrük mesaisi! Galatasaray'da Karagümrük mesaisi! 14:48
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Bunu kimse beklemiyordu 14:44
Daha Eski
Devler Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! Devler Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi! 14:19
Beşiktaş'ta flaş Çalımbay gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Çalımbay gelişmesi! 14:01
Futbolcuların ceza çekeği maçlar değişti! Futbolcuların ceza çekeği maçlar değişti! 13:44
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda? 13:32
G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 13:24
Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman? Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman? 13:16