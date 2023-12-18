Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Napoli - Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Napoli ile Frosinone kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - FROSİNONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Frosinone maçı 19 Aralık Salı günü saat 23:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Napoli - Frosinone MAÇI CANLI İZLE