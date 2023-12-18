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Everton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek finalde Everton ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 13:50
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Everton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Everton - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan Everton ile Fulham maçıyla devam ediyor. Çeyrek final maçında iki ekip kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Everton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Fulham maçı 19 Aralık Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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