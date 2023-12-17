Sporting Lizbon - Porto maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Portekiz Süper Ligi

Sporting Lizbon - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting Lizbon ile Porto 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Lizbon - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING LIZBON - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Lizbon - Porto maçı 18 Aralık günü saat 23:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.