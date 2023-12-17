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Fluminense - Al Ahly maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kulüpler Kupası

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fluminense ile Al Ahly karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fluminense - Al Ahly maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 12:01 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 12:20
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Fluminense - Al Ahly maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kulüpler Kupası

Fluminense - Al Ahly maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fluminense ile Al Ahly karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fluminense - Al Ahly maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FLUMİNENSE - AL AHLY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fluminense - Al Ahly maçı 18 Aralık günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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