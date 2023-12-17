A SPOR CANLI İZLE | A Spor frekans 2023 - A SPOR CANLI YAYIN LİNKİ

A SPOR CANLI İZLE | Ekranların en çok izlenen spor kanalı unvanını kuruluşundan bu yana elinde tutan A Spor, sarsılmaz yayın ilkeleri, tarafsız habercilik anlayışı, uzman konukları ve Türkiye'nin dört yanına dağılmış muhabir ağı ile en çok tercih edilen programları bünyesinde barındırıyor. Kendi kulvarında en çok izlenen ve beğenilen spor kanalı A Spor'u canlı izlemek isteyen, futbol maçlarını, spor yayınlarını ve kaliteli programları kaçırmak istemeyen sporseverler ise A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023 sorgulamaları ile A Spor'a arama motorlarından ulaşıyor. İşte Aspor canlı yayın ve aspor yayın akışı bilgileri...
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Doğru, tarafsız ve güncel habercilik anlayışıyla spor gündemine dair gelişmeleri izleyiciye aktaran A Spor, spor haberleri, transfer haberleri, canlı skor, lig fikstürü, maç sonuçları, maç özetleri ve son dakika haberleriyle spor yayıncılığında öne çıkmaya devam ediyor. Spor camiasının usta yorumcularını bir araya getiren tartışma programlarında; maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler, pozisyon analizleri ve hakem kararlarının yorumu ekrana gelirken, Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri de canlı yayında masaya yatırılıyor.
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2023
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143. Kanal
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Yıllardır ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni A Spor ekranlarında devam ediyor. Özel haberleri, maç önü ve sonu yayınları, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan futbol heyecanının yer aldığı özel dosya haberleri de futbolseverler ile buluşturuyor.
A SPOR PROGRAMLARI
- A Spor
- 90+1
- Takım Oyunu
- 90'a
- Kale Arkası
- Son Sayfa
- Artı Futbol
- Spor Ajansı
- Futbol'A
- Skorbord
- Bir Zamanlar Futbol
- Futbolmatik
- Hıncal Uluç'la Baş Başa
- Transfer Raporu
- Sabah Sporu
- Maksimum Spor
- Spor Gündemi
- Spor Medyası
- Bizim Semtin Takımı
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A SPOR YAYIN AKIŞI
11 ARALIK 2023 PAZARTESİ
07:00 Sabah Sporu – canlı
10:00 90+1 – tekrar
11:00 Spor Ajansı – canlı
13:00 Gün Ortası – canlı
15:00 Spor Gündemi – canlı
18:00 Ana Haber – canlı
20:00 Avrupa'da Türk Takımları – bant
21:00 Takım Oyunu – canlı
23:00 Son Sayfa – canlı
12 ARALIK SALI
07:00 Sabah Sporu – canlı
10:00 Dünyadan Futbol – bant
11:00 Spor Ajansı – canlı
13:00 Gün Ortası – canlı
15:00 Spor Gündemi – canlı
18:00 Ana Haber – canlı
20:00 Galatasaray Avrupa Maçları – bant
21:00 Şampiyonlar Ligi Özel – canlı
23:00 Skorbord – canlı
01:00 Şampiyonlar Ligi Özel – canlı
13 ARALIK ÇARŞAMBA
07:00 Sabah Sporu – canlı
10:00 İspanya Ligi Özetler – bant
11:00 Spor Ajansı – canlı
13:00 Gün Ortası – canlı
15:00 Spor Gündemi – canlı
18:00 Ana Haber – canlı
20:00 Bi Dünya Spor – canlı
21:00 90'a – canlı
23:00 Son Sayfa – canlı
14 ARALIK PERŞEMBE
10:00 İtalya Ligi Özetler – bant
11:00 Spor Ajansı – canlı
13:00 Gün Ortası – canlı
15:00 Spor Gündemi – canlı
18:00 Ana Haber – canlı
20:30 Avrupa Gecesi – canlı
22:30 Avrupa Gecesi – canlı
01:00 Son Sayfa – canlı
15 ARALIK CUMA
07:00 Sabah Sporu – canlı
10:00 Avrupa'da Türk Takımları – bant
11:00 Spor Ajansı – canlı
13:00 Gün Ortası – canlı
15:00 Spor Gündemi – canlı
18:00 Ana Haber – canlı
20:00 Kuşak Farkı – canlı
21:00 Artı Futbol – canlı
23:00 Son Sayfa – canlı
16 ARALIK CUMARTESİ
07:00 Sabah Sporu – canlı
10:00 Yaşasın Hafta Sonu – canlı
12:00 Spor Ajansı – canlı
14:00 Maç Günü – canlı
16:00 Skorbord – canlı
16:45 Devre Arası – canlı
17:00 Skorbord – canlı
18:00 Takım Oyunu – canlı
19:00 Skorbord – bant
19:45 Devre Arası – canlı
20:00 Skorbord – canlı
21:00 90+1 – canlı
22:30 Takım Oyunu – canlı
17 ARALIK PAZAR
07:00 Sabah Sporu – canlı
10:00 Yaşasın Hafta Sonu – canlı
12:00 Spor Ajansı – canlı
14:00 Bir Zamanlar Futbol – tekrar
15:00 Maç Günü – canlı
19:00 Skorbord – bant
19:45 Devre Arası – canlı
20:00 Skorbord – canlı
21:00 90+1 – canlı
22:30 Takım Oyunu – canlı