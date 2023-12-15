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Al Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Al Riyadh ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:39 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 Cuma 11:50
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Al Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Riyadh - Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Al Riyadh ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RIYADH - AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Riyadh - Al Khaleej maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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