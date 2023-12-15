Al Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Riyadh - Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor. Al Riyadh ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Riyadh - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RIYADH - AL KHALEEJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Riyadh - Al Khaleej maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.