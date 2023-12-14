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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Avrupa'daki temsilcilerimiz mücadelelerine devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nden sürdürecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş deplasmanda Lugano'ya konuk olacak. Fenerbahçe ise Spartak Trnava'yı sahasında ağırlıyor. Zorlu mücadeleler öncesi taraftarlar, Türkiye'nin güncel ülke puanı sıralamasını merak ediyor. Peki, Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 20:50
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Sarı-lacivertiler rakibini mağlup ederek gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Temsilcilerimizin Avrupa'daki maçları sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

1- İNGİLTERE: 99.053

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

2- İSPANYA: 85.489

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

3- İTALYA: 82.426

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

4- ALMANYA: 80.624

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

5- FRANSA: 60.997

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

6- HOLLANDA: 59.500

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

7- PORTEKİZ: 52.816

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

8- BELÇİKA: 44.600

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

9- TÜRKİYE: 35.600

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