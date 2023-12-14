UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada? | Beşiktaş - Fenerbahçe - Galatasaray

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, mücadelelerine devam ediyor.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, mücadelelerine devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden son maçta Galatasaray, Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
Konferans Ligi D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, Lugano'ya konuk oluyor.
Avrupa'ya daha önce veda eden siyah-beyazlı ekip, son maçından galip ayrılmak istiyor.
Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise sahasında Spartak Trnava'yı ağırlayacak.
Sarı-lacivertiler rakibini mağlup ederek gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyor.
Temsilcilerimizin Avrupa'daki maçları sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
10- İSKOÇYA: 34.050