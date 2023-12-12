Haberler Futbol Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile ilgili kahreden detay! 10 günlük bebeği için...

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile ilgili kahreden detay! 10 günlük bebeği için...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle biten maçın ardından yaşananlar Türk futbolunu resmen sarstı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Halil Umut Meler'e yaptığı saldırının yankıları devam ederken Meler ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 12:07
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Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile ilgili kahreden detay! 10 günlük bebeği için...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Bu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile ilgili kahreden detay! 10 günlük bebeği için...

Mücadelenin sonunda yaşananlar ise Türk futbolunun gündemine adeta bomba gibi düştü.

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile ilgili kahreden detay! 10 günlük bebeği için...

Maçın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu.

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile ilgili kahreden detay! 10 günlük bebeği için...

Güvenlik güçleri olay yerine gelirken, Halil Umut Meler tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra güvenlik önlemleri eşliğinde soyunma odasına götürüldü.

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile ilgili kahreden detay! 10 günlük bebeği için...

Hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler'in beyin cerrahisi bölümünde tedavi edildiği ve beyin tomografisinin çekildiği belirtildi.

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile ilgili kahreden detay! 10 günlük bebeği için...

Hakem Halil Umut Meler'in durumu ile ilgili olarak "Hocamızın hayati tehlikesi yok. Sol göz çevresinde kanaması var, küçük çatlar var" ifadelerine yer verildi.

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile ilgili kahreden detay! 10 günlük bebeği için...

Yaşanılan olayın ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu.

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile ilgili kahreden detay! 10 günlük bebeği için...

Son olarak ise saldırıya uğrayan Hakem Halil Umut Meler ile ilgili kahreden detay gün yüzüne çıktı.

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile ilgili kahreden detay! 10 günlük bebeği için...

TRT Spor'un haberine göre Halil Umut Meler'in Ankara'da tedavi için götürüldüğü hastanede 10 günlük bebeğini görmek için gerekirse ambulansla İzmir'e nakil edilmek istediğini hastane yetkililerine söylediği belirtildi.

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