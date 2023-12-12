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Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve aralarında MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:51 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 10:58
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Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş. Y. Ş. ile K. Ç.'nin "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklandıklarını açıkladı.

Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

"11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu'nca "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında,

Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır.

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir.

Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

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