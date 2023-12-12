Hakan Çalhanoğlu'dan Halil Umut Meler için kınama mesajı

Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın sonunda Ankaragücü başkanı Faruk Koca'nın maçın hakemi Halil Umut Meler'e yaptığı çirkin saldırı sonrası İnter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'dan kınama mesajı geldi.

Hala gördüklerinin şokunu yaşadığı söyleyen Hakan Çalhanoğlu: "Sayın Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu tür olaylar, sadece bir hakeme değil, aynı zamanda insanlığın temeline atılmış bir darbe olarak karşımıza çıkıyor."

"Empatiden yoksun bu kafa yapısı, sadece spora değil, tüm insanlık değerlerine de zarar vermiştir. Sporun güzellikleriyle dolu anılarımızı ve yarınlar için ümitlerimizi, bu tür olaylar yüzünden unutma tehlikesiyle karşı karşıya kalmak içler acısı."

"Umarım bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalmadığımız yarınlara uyanırız. Geçmiş olsun hocam."