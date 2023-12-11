Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan hakkında karar verildi!
Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçta verdiği kararlar tartışılan hakem Atilla Karaoğlan için karar verildi. İşte detaylar...
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Akşam'da yer alan habere göre hakem Atilla Karaoğlan'a cezanın yolda olduğu bildirildi.
Merkez Hakem Kurulu, Karaoğlan'ı devre arasına kadar dinlendirecek.
Kasım ayında U17 Dünya Kupası'nda görev yapan Atilla Karaoğlan, derbi öncesi Süper Lig'de son olarak 21 Ekim'de Gaziantep ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmıştı.
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