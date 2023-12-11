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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan hakkında karar verildi!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçta verdiği kararlar tartışılan hakem Atilla Karaoğlan için karar verildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 11:57
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan hakkında karar verildi!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı-lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan hakkında karar verildi!

Öte yandan maça, hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararlar damga vurdu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan hakkında karar verildi!

Penaltıları VAR uyarısıyla veren ve Tayfur Bingöl'e gösterdiği kırmızı kartı yine VAR uyarısıyla iptal eden Karaoğlan, büyük tartışma konusu olmuştu.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan hakkında karar verildi!

Akşam'da yer alan habere göre hakem Atilla Karaoğlan'a cezanın yolda olduğu bildirildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan hakkında karar verildi!

Merkez Hakem Kurulu, Karaoğlan'ı devre arasına kadar dinlendirecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Atilla Karaoğlan hakkında karar verildi!

Kasım ayında U17 Dünya Kupası'nda görev yapan Atilla Karaoğlan, derbi öncesi Süper Lig'de son olarak 21 Ekim'de Gaziantep ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmıştı.

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