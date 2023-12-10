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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Aralık bugün kimin maçı var?

Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türk ve yabancı takımların maçlarını canlı olarak izlemek isteyenler bugün kimin maçı var? sorusunun yanıtını merak ediyor. Futbol maçları listesi her gün güncel olarak yayınlanıyor. Peki, 10 Aralık bugün kimin hangi takımın maçı var? Bugünkü maçlar listesi haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 10:51 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 11:01
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

İstanbulspor - Alanyaspor 13:30

Kayserispor - Pendikspor 16:00

Başakşehir - Hatayspor 16:00

Gaziantep FK - Trabzonspor 19:00

Çorum FK - BB Erzurumspor 13:30

Manisa FK - Adanaspor 13:30

Gençlerbirliği - Göztepe 16:00

Eyüpspor - Şanlıurfaspor 19:00

Everton - Chelsea 17:00

Fulham - West Ham United 17:00

Luton Town - Manchester City 17:00

Tottenham - Newcastle United 19:00

Nice - Reims 15:00

Strasbourg - Le Havre 17:00

Clermont - Lille 17:00

Metz - Brest 17:00

Lyon - Toulouse 19:05

Lorient - Marsilya 22:45

Atletico Madrid - Almeira 16:00

Granada - Athletico Bilbao 18:15

Cadiz - Osasuna 20:30

Barcelona - Girona 23:00

Frosinone - Torino 14:30

Monza - Genoa 17:00

Salernitana - Bologna 20:00

Roma - Fiorentina 22:45

Stuttgart - Bayer Leverkusen 17:30

Köln - Mainz 05 19:00

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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