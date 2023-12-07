A SPOR CANLI İZLE | A Spor frekans 2023 - A SPOR CANLI YAYIN LİNKİ

A SPOR CANLI İZLE | Ekranların en çok izlenen spor kanalı unvanını kuruluşundan bu yana elinde tutan A Spor, sarsılmaz yayın ilkeleri, tarafsız habercilik anlayışı, uzman konukları ve Türkiye'nin dört yanına dağılmış muhabir ağı ile en çok tercih edilen programları bünyesinde barındırıyor. Kendi kulvarında en çok izlenen ve beğenilen spor kanalı A Spor'u canlı izlemek isteyen, futbol maçlarını, spor yayınlarını ve kaliteli programları kaçırmak istemeyen sporseverler ise A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023 sorgulamaları ile A Spor'a arama motorlarından ulaşıyor. İşte Aspor canlı yayın ve aspor yayın akışı bilgileri...
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Doğru, tarafsız ve güncel habercilik anlayışıyla spor gündemine dair gelişmeleri izleyiciye aktaran A Spor, spor haberleri, transfer haberleri, canlı skor, lig fikstürü, maç sonuçları, maç özetleri ve son dakika haberleriyle spor yayıncılığında öne çıkmaya devam ediyor. Spor camiasının usta yorumcularını bir araya getiren tartışma programlarında; maçlardan ayrıntılı değerlendirmeler, pozisyon analizleri ve hakem kararlarının yorumu ekrana gelirken, Trendyol Süper Lig'de oynanan karşılaşmaların özet görüntüleri de canlı yayında masaya yatırılıyor.
A SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2023
FREKANS: 12053 Mhz
SYMBOL RATE: 27500
POLARİZASYON: H ( Yatay )
FEC: 5/6
DIGITURK: 88. kanal
TİVİBU: 81. kanal
D-SMART: 80. kanal
KABLO TV: 142 ve 143. Kanal
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Yıllardır ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni A Spor ekranlarında devam ediyor. Özel haberleri, maç önü ve sonu yayınları, kupa özel programları ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tüm yönleriyle ekrana taşıyan A Spor, Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan futbol heyecanının yer aldığı özel dosya haberleri de futbolseverler ile buluşturuyor.
A SPOR PROGRAMLARI
- A Spor
- 90+1
- Takım Oyunu
- 90'a
- Kale Arkası
- Son Sayfa
- Artı Futbol
- Spor Ajansı
- Futbol'A
- Skorbord
- Bir Zamanlar Futbol
- Futbolmatik
- Hıncal Uluç'la Baş Başa
- Transfer Raporu
- Sabah Sporu
- Maksimum Spor
- Spor Gündemi
- Spor Medyası
- Bizim Semtin Takımı
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A SPOR YAYIN AKIŞI
4 ARALIK PAZARTESİ
07:00 Sabah Sporu- canlı
10:00 90+1 (tekrar)
11:00 Spor Ajansı - canlı
13:00 Gün Ortası - canlı
15:00 Spor Gündemi - canlı
18:00 Ana Haber – canlı
20:00 Skorbord- canlı
22:00 90+1- canlı
23:30 Takım Oyunu – canlı
5 ARALIK SALI
07:00 Sabah Sporu- canlı
10:00 ZTK Finalleri
11:00 Spor Ajansı- canlı
13:00 V.F. Karagümrük-Bld. Derince S. – canlı
15:00 S.Y. Pendikspor-Isparta 32 Spor – canlı
17:00 B. Antalyaspor-Kepez Spor – canlı
19:00 Y. Samsunspor-Tokat Bld. Plevne S.– canlı
21:00 C. Alanyaspor-Kocaelispor– canlı
23:00 Türkiye'nin Kupası – canlı
00:30 Son Sayfa – canlı
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Avrupa'da Türk Takımları
11:00 Spor Ajansı - canlı
13:00 Erzurumspor FK-A. 24 Erzincanspor / Kasımpaşa-Kırşehir Futbol S.K. – canlı
15:00 T. Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı – canlı
17:00 A. Hatayspor-D.C. Düzcespor- canlı
19:00 M. Kayserispor-V.G. Van Spor F.K.– canlı
21:00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum F.K.- canlı
23:00 Türkiye'nin Kupası -canlı
01:00 Son Sayfa – canlı
7 ARALIK PERŞEMBE
10:00 Serie A Özetler
11:00 Spor Ajansı - canlı
13:00 Manisa F.K-GMG Kastamonuspor/ EMS Y. Sivasspor-Arnavutköy Bld. -canlı
15:00 Gaziantep F.K.-Etimesgut Bld. S.- canlı
17:00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor – canlı
19:00 Ç. Rizespor-Bucaspor 1928– canlı
21:00 R. Başakşehir F.K.-A.E. Şanlıurfaspor– canlı
23:00 Türkiye'nin Kupası – canlı
00:30 Son Sayfa – canlı
8 ARALIK CUMA
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Serie A Özetler
11:00 Spor Ajansı - canlı
13:00 Manisa F.K-GMG Kastamonuspor/ EMS Y. Sivasspor-Arnavutköy Bld. -canlı
15:00 Gaziantep F.K.-Etimesgut Bld. S.- canlı
17:00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor – canlı
19:00 Ç. Rizespor-Bucaspor 1928– canlı
21:00 R. Başakşehir F.K.-A.E. Şanlıurfaspor– canlı
23:00 Türkiye'nin Kupası – canlı
00:30 Son Sayfa – canlı
9 ARALIK CUMARTESİ
07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Yaşasın Hafta Sonu – canlı
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:00 Derbi Günü - canlı
17:00 Derbiye Doğru- canlı
18:00 Takım Oyunu- canlı
19:00 Skorbord – canlı
21:00 90+1 - canlı
22:30 Takım Oyunu – canlı
10 ARALIK PAZAR07:00 Sabah Sporu - canlı
10:00 Yaşasın Hafta Sonu – canlı
12:00 Spor Ajansı - canlı
14:00 Derbi Günü - canlı
17:00 Derbiye Doğru- canlı
18:00 Takım Oyunu- canlı
19:00 Skorbord – canlı
21:00 90+1 - canlı
22:30 Takım Oyunu – canlı