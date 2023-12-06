Rizespor - Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Rizespor - Bucaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Rizespor ile Bucaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Bucaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - BUCASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Bucaspor maçı 7 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.