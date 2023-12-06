BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
6 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
13:00 BB Erzurumspor - 24 Erzincan
13:00 Bandırmaspor - Somaspor 13:00 Kasımpaşa - Kırşehir Bld 13:00 Bodrumspor - Menemenspor 14:00 Göztepe - 1461 Trabzon 14:00 Altay - Kırklarelispor 14:00 Sakaryaspor - Ankaraspor 14:00 Boluspor - Amed Sportif 14:00 Ümraniyespor - Çankaya FK 14:00 Eyüpspor - Ankara Demir 14:00 Gençlerbirliği - Viven Bornova 14:00 Adanaspor - Esenler Erok 15:00 Konyaspor - Beyoğlu Yeni Ç 17:00 Hatayspor - Düzcespor 19:00 Kayserispor - Vanspor FK 21:00 Trabzonspor - Çorum FK
13:00 Bandırmaspor - Somaspor
13:00 Kasımpaşa - Kırşehir Bld
13:00 Bodrumspor - Menemenspor
14:00 Göztepe - 1461 Trabzon
14:00 Altay - Kırklarelispor
14:00 Sakaryaspor - Ankaraspor
14:00 Boluspor - Amed Sportif
14:00 Ümraniyespor - Çankaya FK
14:00 Eyüpspor - Ankara Demir
14:00 Gençlerbirliği - Viven Bornova
14:00 Adanaspor - Esenler Erok
15:00 Konyaspor - Beyoğlu Yeni Ç
17:00 Hatayspor - Düzcespor
19:00 Kayserispor - Vanspor FK
21:00 Trabzonspor - Çorum FK
23:00 Villarreal - Maccabi Haifa
22:30 Brighton - Brentford
22:30 C. Palace - Bournemouth 22:30 Fulham - Not. Forest 22:30 Sheffield Utd - Liverpool 23:15 Aston Villa - Man City 23:15 Man United - Chelsea
22:30 C. Palace - Bournemouth
22:30 Fulham - Not. Forest
22:30 Sheffield Utd - Liverpool
23:15 Aston Villa - Man City
23:15 Man United - Chelsea
23:00 Marsilya - Lyon
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...