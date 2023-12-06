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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Aralık bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '6 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 6 Aralık Çarşamba tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 07:55 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 08:01
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00 BB Erzurumspor - 24 Erzincan

13:00 Bandırmaspor - Somaspor

13:00 Kasımpaşa - Kırşehir Bld

13:00 Bodrumspor - Menemenspor

14:00 Göztepe - 1461 Trabzon

14:00 Altay - Kırklarelispor

14:00 Sakaryaspor - Ankaraspor

14:00 Boluspor - Amed Sportif

14:00 Ümraniyespor - Çankaya FK

14:00 Eyüpspor - Ankara Demir

14:00 Gençlerbirliği - Viven Bornova

14:00 Adanaspor - Esenler Erok

15:00 Konyaspor - Beyoğlu Yeni Ç

17:00 Hatayspor - Düzcespor

19:00 Kayserispor - Vanspor FK

21:00 Trabzonspor - Çorum FK

23:00 Villarreal - Maccabi Haifa

22:30 Brighton - Brentford

22:30 C. Palace - Bournemouth

22:30 Fulham - Not. Forest

22:30 Sheffield Utd - Liverpool

23:15 Aston Villa - Man City

23:15 Man United - Chelsea

23:00 Marsilya - Lyon

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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