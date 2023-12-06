BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

13:00 BB Erzurumspor - 24 Erzincan 13:00 Bandırmaspor - Somaspor 13:00 Kasımpaşa - Kırşehir Bld 13:00 Bodrumspor - Menemenspor 14:00 Göztepe - 1461 Trabzon 14:00 Altay - Kırklarelispor 14:00 Sakaryaspor - Ankaraspor 14:00 Boluspor - Amed Sportif 14:00 Ümraniyespor - Çankaya FK 14:00 Eyüpspor - Ankara Demir 14:00 Gençlerbirliği - Viven Bornova 14:00 Adanaspor - Esenler Erok 15:00 Konyaspor - Beyoğlu Yeni Ç 17:00 Hatayspor - Düzcespor 19:00 Kayserispor - Vanspor FK 21:00 Trabzonspor - Çorum FK

23:00 Villarreal - Maccabi Haifa

22:30 Brighton - Brentford 22:30 C. Palace - Bournemouth 22:30 Fulham - Not. Forest 22:30 Sheffield Utd - Liverpool 23:15 Aston Villa - Man City 23:15 Man United - Chelsea

23:00 Marsilya - Lyon

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