Altay - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Altay - Kırklarelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Altay ile Kırklarelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altay - Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTAY - KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altay - Kırklarelispor maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.