Sheffield United - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Sheffield United - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHEFFİELD UNİTED - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheffield United - Liverpool maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 22:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.