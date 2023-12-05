Manchester United - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Chelsea maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 23:15'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.