Haberler Futbol Manchester United - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 17:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Chelsea maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 23:15'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: Anthony Nwakaeme Süper Lig'e geri geliyor! Fesih görüşmesi için başladı
Son dakika: CHP'li Özgür Özel'den ittifakı reddeden İYİ Parti'ye yanıt! Akşener'e 'toplumsal taban'lı rest
F.Bahçe'ye Kent piyangosu!
Kulübünden transfer yanıtı! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (5 Aralık 2023)
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (5 Aralık 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (5 Aralık 2023)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Türkiye Kupası'nda günün sonuçları! İşte Türkiye Kupası'nda günün sonuçları! 17:19
Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı CANLI Antalyaspor - Kepez Belediyespor maçı CANLI 16:53
Pendik evinde turladı! Pendik evinde turladı! 16:51
Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman? Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman? 16:31
Kulübünden transfer yanıtı! G.Saray... Kulübünden transfer yanıtı! G.Saray... 16:22
Manchester United - Chelsea maçı ne zaman? Manchester United - Chelsea maçı ne zaman? 16:17
Daha Eski
Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman? Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman? 16:13
Fulham - Nottingham Forest maçı ne zaman? Fulham - Nottingham Forest maçı ne zaman? 16:09
Dzeko - Icardi yarışı kızıştı! İşte krallıkta son durum Dzeko - Icardi yarışı kızıştı! İşte krallıkta son durum 14:01
Kupa'da kura çekimi 8 Aralık'ta yapılacak! Kupa'da kura çekimi 8 Aralık'ta yapılacak! 14:02
Başkan Erdoğan'dan Hasan Arat'a tebrik telgrafı Başkan Erdoğan'dan Hasan Arat'a tebrik telgrafı 14:20
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı 14:45