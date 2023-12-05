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Kayserispor - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kayserispor ile Vanspor FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 14:01 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 14:10
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Kayserispor - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Kayserispor - Vanspor FK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Kayserispor ile Vanspor FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Vanspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kayserispor - Vanspor FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Vanspor FK maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

Kayserispor - Vanspor FK MAÇI CANLI İZLE - TIKLA

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