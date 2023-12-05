Hatayspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Hatayspor - Düzcespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Hatayspor ile Düzcespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Düzcespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - DÜZCESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Düzcespor maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

Hatayspor - Düzcespor MAÇI CANLI İZLE - TIKLA