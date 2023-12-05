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BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. BB Erzurumspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:40
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BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. BB Erzurumspor ile 24 Erzincanspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BB ERZURUMSPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 13:00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor MAÇI CANLI İZLE - TIKLA

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