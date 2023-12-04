Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Samsunspor ile Tokat Belediye Plevnespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor maçı 5 Aralık Salı günü saat 19:00'te oynancak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor MAÇI CANLI İZLE - TIKLA