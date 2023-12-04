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Fatih Karagümrük - Derince Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Derince Belediyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Derince Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 11:41 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 12:10
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Fatih Karagümrük - Derince Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Fatih Karagümrük - Derince Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Derince Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Derince Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - DERİNCE BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Derince Belediyespor maçı 5 Aralık Salı günü saat 13:00'te oynancak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

Fatih Karagümrük - Derince Belediyespor MAÇI CANLI İZLE - TIKLA

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