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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Aralık bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '4 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 09:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Fenerbahçe - Sivasspor

23:00 Celta Vigo - Cadiz

22:45 Torino - Atalanta

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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