Alanyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Alanyaspor - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 4. tur maçları ile devam ediyor. Alanyaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Kocaelispor maçı 5 Aralık Salı günü saat 21:00'te oynancak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

Alanyaspor - Kocaelispor MAÇI CANLI İZLE - TIKLA