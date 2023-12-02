BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Alanyaspor - Konyaspor 16:00 Ç. Rizespor - Başakşehir 19:00 Pendikspor - Galatasaray 19:00 Adana Demir - Samsunspor

13:30 Keçiörengücü - Sakaryaspor 13:30 Tuzlaspor - Bandırmaspor 16:00 Boluspor - Eyüpspor 19:00 Şanlıurfaspor - Bodrumspor

18:00 Arsenal - Wolverhampton 18:00 Brentford - Luton Town 18:00 Burnley - Sheffield Utd 20:30 Not. Forest - Everton 23:00 Newcastle - Man United

16:00 Girona - Valencia 18:15 Ath. Bilbao - Vallecano 20:30 Real Madrid - Granada 23:00 Osasuna - Real Sociedad

17:00 Genoa - Empoli 20:00 Lazio - Cagliari 22:45 Milan - Frosinone

17:30 Bayern München - Union Berlin 17:30 RB Leipzig - Heidenheim 17:30 M'gladbach - Hoffenheim 17:30 Bochum - Wolfsburg 20:30 Stuttgart Werder Bremen-

19:00 Lens - Lyon 23:00 Nantes - Nice

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