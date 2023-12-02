BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
2 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 Alanyaspor - Konyaspor
16:00 Ç. Rizespor - Başakşehir 19:00 Pendikspor - Galatasaray 19:00 Adana Demir - Samsunspor
16:00 Ç. Rizespor - Başakşehir
19:00 Pendikspor - Galatasaray
19:00 Adana Demir - Samsunspor
13:30 Keçiörengücü - Sakaryaspor
13:30 Tuzlaspor - Bandırmaspor 16:00 Boluspor - Eyüpspor 19:00 Şanlıurfaspor - Bodrumspor
13:30 Tuzlaspor - Bandırmaspor
16:00 Boluspor - Eyüpspor
19:00 Şanlıurfaspor - Bodrumspor
18:00 Arsenal - Wolverhampton
18:00 Brentford - Luton Town 18:00 Burnley - Sheffield Utd 20:30 Not. Forest - Everton 23:00 Newcastle - Man United
18:00 Brentford - Luton Town
18:00 Burnley - Sheffield Utd
20:30 Not. Forest - Everton
23:00 Newcastle - Man United
16:00 Girona - Valencia
18:15 Ath. Bilbao - Vallecano 20:30 Real Madrid - Granada 23:00 Osasuna - Real Sociedad
18:15 Ath. Bilbao - Vallecano
20:30 Real Madrid - Granada
23:00 Osasuna - Real Sociedad
17:00 Genoa - Empoli
20:00 Lazio - Cagliari 22:45 Milan - Frosinone
20:00 Lazio - Cagliari
22:45 Milan - Frosinone
17:30 Bayern München - Union Berlin
17:30 RB Leipzig - Heidenheim 17:30 M'gladbach - Hoffenheim 17:30 Bochum - Wolfsburg 20:30 Stuttgart Werder Bremen-
17:30 RB Leipzig - Heidenheim
17:30 M'gladbach - Hoffenheim
17:30 Bochum - Wolfsburg
20:30 Stuttgart Werder Bremen-
19:00 Lens - Lyon
23:00 Nantes - Nice
23:00 Nantes - Nice
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