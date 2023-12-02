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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '2 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 07:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 2 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 2 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

2 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Alanyaspor - Konyaspor

16:00 Ç. Rizespor - Başakşehir

19:00 Pendikspor - Galatasaray

19:00 Adana Demir - Samsunspor

13:30 Keçiörengücü - Sakaryaspor

13:30 Tuzlaspor - Bandırmaspor

16:00 Boluspor - Eyüpspor

19:00 Şanlıurfaspor - Bodrumspor

18:00 Arsenal - Wolverhampton

18:00 Brentford - Luton Town

18:00 Burnley - Sheffield Utd

20:30 Not. Forest - Everton

23:00 Newcastle - Man United

16:00 Girona - Valencia

18:15 Ath. Bilbao - Vallecano

20:30 Real Madrid - Granada

23:00 Osasuna - Real Sociedad

17:00 Genoa - Empoli

20:00 Lazio - Cagliari

22:45 Milan - Frosinone

17:30 Bayern München - Union Berlin

17:30 RB Leipzig - Heidenheim

17:30 M'gladbach - Hoffenheim

17:30 Bochum - Wolfsburg

20:30 Stuttgart Werder Bremen-

19:00 Lens - Lyon

23:00 Nantes - Nice

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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