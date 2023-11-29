UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, gruplarındaki 5. maçlarına çıkıyor.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, gruplarındaki 5. maçlarına çıkıyor.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Manchester United'ı konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Konferans Ligi D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, perşembe günü Club Brugge'u ağırlayacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.
Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe ise Nordsjaelland deplasmanına konuk olacak.
Perşembe günü Right to Dream Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
Temsilcilerimizin Avrupa'da çıkacağı maçlar öncesi UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
10- İSKOÇYA: 33.250