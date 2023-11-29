Haberler Futbol UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM | Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gruplarındaki 5. maçlarına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 5. maçında Manchester United'ı konuk edecek. Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu'nda perşembe günü Club Brugge'u ağırlayacak. H Grubu'nda mücadele eden Fenerbahçe ise deplasmanda Nordsjaelland ile karşılaşacak. Peki, temsilcilerimizin Avrupa maçları öncesi UEFA ülke puanında son durum nasıl? İşte yanıtı...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 10:43 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 10:43
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Perşembe günü Right to Dream Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Temsilcilerimizin Avrupa'da çıkacağı maçlar öncesi UEFA ülke puanı sıralaması da merak konusu oldu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

1- İNGİLTERE: 95.428

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

2- İSPANYA: 82.614

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

3- İTALYA: 78.712

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

4- ALMANYA: 77.624

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

5- FRANSA: 57.664

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

6- HOLLANDA: 57.500

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

7- PORTEKİZ: 50.482

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

8- BELÇİKA: 43.000

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL | Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

9- TÜRKİYE: 35.350

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