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TV 8,5'TA YAYINLANACAK MAÇLAR | TV 8,5'ta hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig maçlarını yayınlayan TV 8,5'ta oynanacak maçların listesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. TV8,5 yayın akışı sorgulanıyor. Peki, TV 8,5'ta hangi maçlar var?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 14:43
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TV 8,5'TA YAYINLANACAK MAÇLAR | TV 8,5'ta hangi maçlar var?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve Suudi Arabistan Pro Lig maçlarını her hafta şifresiz yayınlayan TV 8,5'un yayın akışı merak konusu oldu. Peki, TV 8,5'ta hangi maçlar var?

TV 8,5'TA HANGİ MAÇLAR VAR?

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid - Napoli arasında oynanacak müsabaka 29 Kasım Çarşamba saat 23:00'da TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
  • Galatasaray - Manchester United müsabakasının tekrarı da 30 Kasım Perşembe günü saat 02:30'da TV 8,5 ekranlarına gelecek.
  • UEFA Avrupa Ligi'nde AEK - Brighton arasında oynanacak müsabaka 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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