BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 27 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 27 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

27 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Başakşehir - Pendikspor 20:00 Sivasspor - Trabzonspor

20:00 Gençlerbirliği - Keçiörengücü

23:00 Fulham - Wolverhampton

23:00 Girona - Ath. Bilbao

20:30 Hellas Verona - Lecce 22:45 Bologna - Torino

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...