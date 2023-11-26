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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '26 Kasım hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 10:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Kayserispor - Adana Demir

16:00 Samsunspor - Beşiktaş

16:00 Antalyaspor - Ç. Rizespor

19:00 Fenerbahçe - Karagümrük

13:30 Çorum FK - Altay

16:00 Eyüpspor - Manisa FK

19:00 Göztepe - Tuzlaspor

17:00 Tottenham - Aston Villa

19:30 Everton - Man United

16:00 Villarreal - Osasuna

18:15 Real Sociedad - Sevilla

20:30 Cadiz - Real Madrid

23:00 Real Betis - Las Palmas

14:30 Cagliari - Monza

17:00 Empoli - Sassuolo

17:00 Frosinone - Genoa

20:00 Roma - Udinese

22:45 Juventus - Inter

17:30 Heidenheim - Bochum

19:30 Hoffenheim - Mainz 05

15:00 Nice - Toulouse

17:00 Lorient - Metz

17:00 Nantes - Le Havre

17:00 Montpellier - Brest

19:05 Rennes - Reims

22:45 Lyon - Lille

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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