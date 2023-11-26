BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
26 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?
13:30 Kayserispor - Adana Demir
16:00 Samsunspor - Beşiktaş 16:00 Antalyaspor - Ç. Rizespor 19:00 Fenerbahçe - Karagümrük
16:00 Samsunspor - Beşiktaş
16:00 Antalyaspor - Ç. Rizespor
19:00 Fenerbahçe - Karagümrük
13:30 Çorum FK - Altay
16:00 Eyüpspor - Manisa FK 19:00 Göztepe - Tuzlaspor
16:00 Eyüpspor - Manisa FK
19:00 Göztepe - Tuzlaspor
17:00 Tottenham - Aston Villa
19:30 Everton - Man United
19:30 Everton - Man United
16:00 Villarreal - Osasuna
18:15 Real Sociedad - Sevilla 20:30 Cadiz - Real Madrid 23:00 Real Betis - Las Palmas
18:15 Real Sociedad - Sevilla
20:30 Cadiz - Real Madrid
23:00 Real Betis - Las Palmas
14:30 Cagliari - Monza
17:00 Empoli - Sassuolo 17:00 Frosinone - Genoa 20:00 Roma - Udinese 22:45 Juventus - Inter
17:00 Empoli - Sassuolo
17:00 Frosinone - Genoa
20:00 Roma - Udinese
22:45 Juventus - Inter
17:30 Heidenheim - Bochum
19:30 Hoffenheim - Mainz 05
19:30 Hoffenheim - Mainz 05
15:00 Nice - Toulouse
17:00 Lorient - Metz 17:00 Nantes - Le Havre 17:00 Montpellier - Brest 19:05 Rennes - Reims 22:45 Lyon - Lille
17:00 Lorient - Metz
17:00 Nantes - Le Havre
17:00 Montpellier - Brest
19:05 Rennes - Reims
22:45 Lyon - Lille
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