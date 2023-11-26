BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Kayserispor - Adana Demir 16:00 Samsunspor - Beşiktaş 16:00 Antalyaspor - Ç. Rizespor 19:00 Fenerbahçe - Karagümrük

13:30 Çorum FK - Altay 16:00 Eyüpspor - Manisa FK 19:00 Göztepe - Tuzlaspor

17:00 Tottenham - Aston Villa 19:30 Everton - Man United

16:00 Villarreal - Osasuna 18:15 Real Sociedad - Sevilla 20:30 Cadiz - Real Madrid 23:00 Real Betis - Las Palmas

14:30 Cagliari - Monza 17:00 Empoli - Sassuolo 17:00 Frosinone - Genoa 20:00 Roma - Udinese 22:45 Juventus - Inter

17:30 Heidenheim - Bochum 19:30 Hoffenheim - Mainz 05

15:00 Nice - Toulouse 17:00 Lorient - Metz 17:00 Nantes - Le Havre 17:00 Montpellier - Brest 19:05 Rennes - Reims 22:45 Lyon - Lille

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