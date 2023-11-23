BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Sakaryaspor - BB Erzurumspor

23:00 Alaves - Granada

23:00 Paris SG - Monaco

22:30 Köln - Bayern München

18:00 Ittifaq - Ittihad 18:00 Taawon - Riyadh 21:00 Tai - Raed 21:00 Nass - Akhdoud

23:00 Rotherham - Leeds United

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