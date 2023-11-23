BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
24 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 Sakaryaspor - BB Erzurumspor
23:00 Alaves - Granada
23:00 Paris SG - Monaco
22:30 Köln - Bayern München
18:00 Ittifaq - Ittihad
18:00 Taawon - Riyadh 21:00 Tai - Raed 21:00 Nass - Akhdoud
18:00 Taawon - Riyadh
21:00 Tai - Raed
21:00 Nass - Akhdoud
23:00 Rotherham - Leeds United
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