ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ VERİLECEK | Karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdesi verilen öğrenci başarı teşvik programının detayları öğrenci ve veliler tarafından heyecanla bekleniyor. Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanması beklenen karne hediyesi ile 6800 liraya kadar başarı ödülü verilmesi öngörülüyor. Peki, Karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler?
KARNE HEDİYESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği başarı teşvik paketinin başvuruları ile ilgili henüz detaylar belli olmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.
BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI'NDAN KİMLER FAYDALANACAK?
"3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrenciler ile 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma altındaki öğrencileri kapsayan programımızla kısa vadede öğrencilerin okul başarısının arttırılması, uzun vadede hanenin yoksulluk kıskacından kurtulmasını hedefliyoruz. Bu program ile inşallah bir yandan evlatlarımızın başarılarını teşvik ederken, bir yandan da beyin göçünü engellemiş olacağız." ifadeleri ile detaylar vurgulandı. Yılda iki defa alınacak desteklerin ilk dönem sonu ara tatilde ve yaz tatilde yatması bekleniyor. Programın Aile ve Gençlik Bankası fonuyla destekleneceği de beklenenlar arasında yer alıyor.
BAŞARIYA GÖRE KİME NE KADAR YATACAK?
Sabah'ta yer alan bilgilere göre;
- Sınıfında ilk 3 ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaranlara net asgari ücretin %60'ı kadar yılda 2 defa başarı desteği sağlanacak. Başarı Teşvik Programı adı altında sağlanacak ödemelerde asgari ücret baz alınacak.
- Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleşen merkezi sınavda yüzde 5'lik dilime giren öğrenciler başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin iki katına varan tek seferlik başarı desteği elde edebilecek.
- Meslek lisesi mezunlarına, bir işe girmesi durumunda üç ayda bir dört defaya mahsus olmak üzere toplam net asgari ücret kadar destek verilecek.
- Lise mezunlarından, meslek edindirme kurslarına kayıt yaptırıp kursunu tamamlayanlara kurs bitiminde en fazla net asgari ücretin yüzde 25'ine kadar kurs desteği sağlanacak.
- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarında ilk 500 binde yer alan öğrencilere tek seferlik olmak kaydıyla başarı sıralamasına göre en fazla net asgari ücretin 3 katına kadar başarı desteği verilecek.
- İhtiyaç sahibi lisans öğrencisine her yıl eğitim süresinde aylık 300 TL destek.
- Üniversitede not ortalaması 85 ve üzerinde olan öğrencilere net asgari ücret kadar destek.
- İlk 500'de yer alan üniversitelere yerleşen ihtiyaç sahibi öğrencilere yol, barınma ve burs desteği verilecek.