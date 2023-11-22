EURO 2024 grup kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada? Muhtemel rakipler...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takımlar netlik kazanmaya başladı. Türkiye, EURO 2024'e elemelerde gösterdiği performansla lider olarak gitmeyi garantiledi. Son olarak Galler ile 1-1 berabere kalan Türkiye, Montella ile büyük çıkış yakaladı. Futbolseverler EURO 2024 kura çekimi tarihini, muhtemel rakipleri ve bulunduğumuz torbayı merak ediyor ve araştırıyor. Peki, EURO 2024 grup kura çekimi ne zaman? Türkiye kaçıncı torbada?

EURO 2024 GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

EURO 2024 kura çekimi 2 Aralık tarihinde Almanya'nin Hamburg kentinde gerçekleştirilecek. Kura çekimi detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?

İşte şuanki duruma göre 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kura çekimi torbaları:

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya

2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya

3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya

4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre ve Play-off'tan gelecek olan 3 takım.