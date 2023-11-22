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Brezilya 1-0 Arjantin (MAÇ SONUCU - ÖZET) Olaylı maçı Tangocular kazandı

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin olaylı geçen karşılaşmada Brezilya'yı 1-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 08:43 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 09:09
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Brezilya 1-0 Arjantin (MAÇ SONUCU - ÖZET) Olaylı maçı Tangocular kazandı

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, deplasmanda Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.

Güney Amerika Elemeleri 6. hafta karşılaşmasında Brezilya, Maracana Stadyumu'nda son Dünya Kupası Şampiyonu Lionel Messi'li Arjantin'i ağırladı. Karşılaşma öncesi tribünlerde olayların yaşandığı dev maçta Arjantin, 63. dakikada Nicolas Otamendi'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ev sahibi ekipte Joelinton, 81. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Ajantin puanını 15'e yükselterek liderliğini korurken, Brezilya 7 puanda kaldı.

MESSI ÖNDERLİĞİNDE ARJANTİN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Arjantin kaptanı Messi, tüm takımı toplayarak Arjantin'i soyunma odasına götürdü. Arjantinli kaynakların iddialarına göre olayın çıkma sebebi; Brezilya marşı okunurken polisin jopla Arjantinli taraftarlara saldırması. Bunun üzerine Messi; 'Bu şartlar altında oynayamayız' deyip takımı sahadan çekti.

"BU KABUL EDİLEMEZ"

Messi, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından, "Bu takım tarih yazmaya devam ediyor. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor, Brezilyalıların Arjantinlilere uyguladığı baskı devam ediyor. Bu kabul edilemez, çılgınlık! Bu derhal sona ermeli" ifadelerini kullandı.

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