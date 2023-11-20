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Andorra - İsrail maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 10. hafta maçlarında Andorra ile İsrail karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Andorra - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 11:13 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 11:30
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Andorra - İsrail maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Andorra - İsrail maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 10. haftada Andorra ile İsrail kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Andorra - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDORRA - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Andorra - İsrail maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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