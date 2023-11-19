San Marino - Finlandiya maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

San Marino - Finlandiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada San Marino ile Finlandiya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, San Marino - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAN MARİNO - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

San Marino - Finlandiya maçı 20 Kasım Pazartesi günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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