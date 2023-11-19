Haberler Futbol Euro 2024'te son hafta heyecanı başladı! İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

Euro 2024'te son hafta heyecanı başladı! İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na (Euro 2024) katılmaya hak kazanan takımlar grup maçlarında sona yaklaşırken yavaş yavaş belli oluyor. Ev sahibi Almanya'yla birlikte 10 grupta ilk iki sırayı alan takımlar turnuvaya direkt katılım hakkı elde edecek. Şu ana kadar 17 takım Euro 2024'ü garantilerken 4 kontenjan, elemelerdeki son hafta maçlarının ardından tamamlanacak. 3 takım ise play-off sonrasında belirlenecek. İşte ev sahibi olduğu için direkt katılma hakkına sahip olan Almanya'nın yanı sıra Euro 2024 bileti alan takımlar... (EURO 2024 haberleri)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 00:20 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 00:40
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İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024'te son hafta heyecanı yaşanıyor. D Grubu'ndan çıkmayı garantileyen A Milli Takım, salı günü Galler'le deplasmanda karşılaşacak. Grupta liderlik için bu maçta Bizim Çocuklar'a beraberlik yetecek.

Ev sahibi Almanya'yla birlikte 10 grupta ilk iki sırayı alan takımlar turnuvaya direkt katılım hakkı elde edecek. Şu ana kadar 17 takım EURO 2024'ü garantilerken 4 kontenjan, elemelerdeki son hafta maçlarının ardından tamamlanacak. 3 takım ise play-off sonrasında belirlenecek.

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

TÜRKİYE

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

SIRBİSTAN

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

MACARİSTAN

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

ALMANYA

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

İNGİLTERE

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

BELÇİKA

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

FRANSA

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

AVUSTURYA

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

ROMANYA

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

PORTEKİZ

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

İSVİÇRE

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

İSPANYA

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

ARNAVUTLUK

İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

İSKOÇYA

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