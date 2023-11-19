Euro 2024'te son hafta heyecanı başladı! İşte Euro 2024 bileti alan takımlar...

Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024'te son hafta heyecanı yaşanıyor. D Grubu'ndan çıkmayı garantileyen A Milli Takım, salı günü Galler'le deplasmanda karşılaşacak. Grupta liderlik için bu maçta Bizim Çocuklar'a beraberlik yetecek.

Ev sahibi Almanya'yla birlikte 10 grupta ilk iki sırayı alan takımlar turnuvaya direkt katılım hakkı elde edecek. Şu ana kadar 17 takım EURO 2024'ü garantilerken 4 kontenjan, elemelerdeki son hafta maçlarının ardından tamamlanacak. 3 takım ise play-off sonrasında belirlenecek.