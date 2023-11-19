Çekya - Moldova maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Çekya - Moldova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Çekya ile Moldova kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çekya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Moldova maçı 20 Kasım Pazartesi günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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