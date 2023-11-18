İspanya - Gürcistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

İspanya - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Gürcistan maçı 19 Kasım Pazar günü saat 22.45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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