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İspanya - Gürcistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında İspanya ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 11:35 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 12:00
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İspanya - Gürcistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

İspanya - Gürcistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada İspanya ile Gürcistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Gürcistan maçı 19 Kasım Pazar günü saat 22.45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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