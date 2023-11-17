TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sabah'a verdiği röportajda önemli konulara değindi. İşte Başkan Büyükekşi'nin sözlerinden öne çıkanlar...
2024 için vizeyi aldık ama gruptaki son maçımız Galler'le. Salı günü deplasmanda kazanıp lider çıkabilir miyiz?
İnşallah... Galler maçında da iyi bir netice alıp; tarihimizde ilk kez lider olarak grubumuzdan çıkmak istiyoruz. Yönetime geldiğimiz günden beri futbolculara ve teknik ekibe şunu söyledik; hedefimiz, sadece 2024 yılında Avrupa Şampiyonası'na katılmak değil. Hedefimiz, Almanya'da yapılacak bu şampiyonada başarılı olmak. Almanya, Türkiye'den sonra en çok Türk vatandaşının yaşadığı bir ülke. Evimizde gibi oynayacağımız bu turnuvada, ilk önceliğimiz gruplardan çıkmak ondan sonra, Türk Milleti'ne daha büyük hedeflere koşma konusunda ümit vermek olacak.
Almanya ile oynayacağımız özel maça gelirsek, EURO 2024 öncesi oradaki havayı koklar mıyız?
80 bin kişilik statta oynanacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için de 2032 ev sahipliğimiz için de bir gözlem fırsatı. 2 Aralık'ta, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kuraları çekildikten sonra hangi şehirde oynayacağımız belli olacak. Orada, gerçekten de Türkiye'de oynuyor gibi olacağız. Trendyol'la birlikte, büyük organizasyonlar yapacağız. Vatandaşlarımız, gerek Türkiye'den gerekse Almanya ve çevresinden, Belçika'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den, İtalya'dan, Avusturya'dan Almanya'ya maç seyretmeye gelecekler. Tüm dünyaya mesaj vermek için tek yürek olacağız. Şampiyonada, Almanya dışında en çok taraftarı olan ülke biz olacağız.