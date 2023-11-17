Polonya - Çek Cumhuriyeti maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Polonya - Çek Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Polonya ile Çek Cumhuriyeti kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Çek Cumhuriyeti maçı 17 Kasım Cuma günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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POLONYA - ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Polonya: Szczesny; Kedziora, Peda, Kiwior; Frankowski, Wszolek, Zielinski, S Szymanski, Zalewski; Swiderski, Lewandowski

Çek Cumhuriyeti: Mandous; Coufal, Holes, Vitik, Jurasek; Soucek, M Sadilek; Cerny, Lingr, Hlozek; Cvancara