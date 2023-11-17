Hollanda - İrlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Hollanda - İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Hollanda ile İrlanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - İrlanda maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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