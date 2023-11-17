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Ermenistan - Galler maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında Ermenistan ile Galler karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ermenistan - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 10:40 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 11:00
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Ermenistan - Galler maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Ermenistan - Galler maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Ermenistan ile Galler kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ermenistan - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERMENİSTAN - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ermenistan - Galler maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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